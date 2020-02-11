Шторм Ciara викликав перебої у роботі залізниці в Угорщині

Сильні пориви вітру, викликані штормом Ciara, спровокували проблеми із міжнародним залізничним сполученням в Угорщині.

Про це заявили у національній залізничній компанії “MAV”, пише Xinhua.

Зазначається, що проблеми виникли на маршрутах до Чехії та Австрії. “Про затримки було повідомлено й на сході Угорщини через вітер, що повалив електроопори над залізницею”, - стверджує Xinhua.

У свою чергу в мерії Будапешта мешканців попередили про небезпеку сильного вітру й попросили за можливості залишатися вдома. “Штормові вітри на більшій частині території країни можуть перевищити швидкість у 60-75 км/год, а з меншою ймовірністю - і 80-90 км/год, вздовж річок Дунай та Тиса”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо, шторм "Ciara" вдарив по Великій Британії й Ірландії 9 лютого, а потім почав рухатися на схід, знеструмлюючи десятки тисяч будинків по всій Європі. Шторм призвів до сильної повені в Англії та спричинив перебої у залізничному й автомобільному сполученні в кількох країнах.

Синоптичні служби повідомили про значне підвищення рівнів води на узбережжях у Данії, Норвегії, Швеції й Фінляндії.

Фото: mavcsoport.hu