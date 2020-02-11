Шторм Ciara забрав щонайменше шість життів в Європі

Потужний шторм Ciara, що прокотився Європою, призвів до загибелі щонайменше шести людей в Чехії, Польщі, Швейцарії, Швеції, Словенії та Великій Британії.

Про це передає "Радіо Свобода".

Також, за повідомленнями, декілька людей були поранені.

Крім того, через негоду були скасовані сотні авіарейсів. Зокрема, понад 700 рейсів були скасовані в чотирьох німецьких містах: Франкфурті, Мюнхені, Дюссельдорфі й Кельні.

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Нагадаємо: шторм "Ciara" вдарив по Великій Британії й Ірландії 9 лютого, а потім почав рухатися на схід, знеструмлюючи десятки тисяч будинків по всій Європі. Шторм призвів до сильної повені в Англії та спричинив перебої у залізничному й автомобільному сполученні в кількох країнах.

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Синоптичні служби повідомили про значне підвищення рівнів води на узбережжях у Данії, Норвегії, Швеції й Фінляндії.

Фото: apimages.com