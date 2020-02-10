Шторм Ciara у Нідерландах валить дерева і зриває дахи

У Нідерландах, де другий день вирує шторм Ciara, стихія завдала вже чимало шкоди.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

За інформацією місцевих ЗМІ, на мосту в місті Моердійк перекинулася вантажівка, утворився великий затор.

Крім того, в автобуса, що їхав із міста Драхтена, шквальним вітром просто на трасі відірвало двері.

А в одному з районів Роттердама довелося евакуювати мешканців 40 квартир у будинку, дах якого сильно пошкоджений потужним вітром. Також у Роттердамі велике дерево, впавши, розтрощило автомобіль і вікна у будинку.

У країні через сильний вітер обмежено рух громадського транспорту. Авіапасажирам рекомендують перевіряти інформацію про свої рейси, адже вони можуть бути відкладені або скасовані у зв'язку з сильним вітром.

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У країні через шторм також скасовано багато спортивних і культурних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, в аеропорту Амстердама “Схіпхол” 9 лютого 2020 року через шторм було скасовано 240 авіарейсів.

Загалом, шторм Ciara накрив усю Північну Європу. Зокрема, на півдні Швеції через розгул стихії близько 16 тисяч людей залишилися без світла. Ciara уразила й Велику Британію, у частині країни виник транспортний колапс.

Штормові попередження оголошено також у Бельгії, Франції, Ірландії, Данії та Норвегії.

Фото: NOS