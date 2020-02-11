Внаслідок негоди в Європі загинули восьмеро людей
Укрінформ
Кількість жертв буревію в країнах Європи зросла до 8 осіб.
Про це повідомляє AP.
"Потужні вітри з поривами понад 200 км/год дісталися Корсики та посилили лісову пожежу, що спалахнула на французькому острові 11 лютого, в той час як шторм з ураганними вітрами та зливами днями вдарив по північній Європі, ставши причиною загибелі щонайменше 8 людей", - йдеться у повідомленні.
До боротьби з негодою на Корсиці було залучено понад 300 пожежників, два порти були закриті, а авіарейси на Корсику припинені.
Повідомлення про жертви внаслідок буревію надходили з Польщі, Швеції, Великої Британії, Словенії, Німеччині та Чехії.
Шторм "Ciara" рухався територією Європи з 9 лютого.
Фото: NOS