Внаслідок негоди в Європі загинули восьмеро людей

Кількість жертв буревію в країнах Європи зросла до 8 осіб.

Про це повідомляє AP.

"Потужні вітри з поривами понад 200 км/год дісталися Корсики та посилили лісову пожежу, що спалахнула на французькому острові 11 лютого, в той час як шторм з ураганними вітрами та зливами днями вдарив по північній Європі, ставши причиною загибелі щонайменше 8 людей", - йдеться у повідомленні.

До боротьби з негодою на Корсиці було залучено понад 300 пожежників, два порти були закриті, а авіарейси на Корсику припинені.

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Повідомлення про жертви внаслідок буревію надходили з Польщі, Швеції, Великої Британії, Словенії, Німеччині та Чехії.

Шторм "Ciara" рухався територією Європи з 9 лютого.

Фото: NOS