Розвідки Німеччини та США десятиліттями "слухали" уряди понад 100 країн — ЗМІ

Німецька федеральна служба розвідки BND та американське Центральне розвідувальне управління щонайменше 23 роки прослуховували уряди понад 100 країн.

Про це йдеться у програмі Frontal 2, підготовленій німецьким телеканалом ZDF у співпраці з американським виданням Washington Post і швейцарським телеканалом SRF.

"BND та американське ЦРУ десятиліттями шпигували за державами, включаючи дружні країни. Вони використовували шифрувальні машини і могли читати повідомлення понад 130 урядів та розвідувальних органів", - йдеться у матеріалі.

Фото: ZDF

Отримані в такий спосіб дані не розголошувалися. Серед іншого, ці спецслужби володіли інформацією про вбивство десятків тисяч людей у деяких країнах. Таким чином, спецслужби мовчали про грубі порушення прав людини, фактично приховували їх.

Зазначається, що BND та ЦРУ використовували швейцарську компанію Crypto AG, якою володіли в рівних долях, для прослуховування. Компанія випускала технологію шифрування для захищеного зв'язку і продавала її по всьому світу. Найбільшими покупцями маніпульованих пристроїв шифрування були Саудівська Аравія та Іран. Щоправда, клієнти не знали, що маніпулюють технологією спецслужби.

Свою роль зіграла в технічному забезпеченні також німецька Siemens.

Операція, яка отримала назву "Рубікон", тривала з 1970 по 1993 рік. Дехто називає її "однією з найуспішніших повоєнних розвідувальних операцій".