Дуда лідирує у президентських передвиборчих перегонах в Польщі
Водночас у другому турі його перевага може бути мінімальною, йдеться в опитуванні центру IBRiS для видання Rzeczpospolita.
Згідно з дослідженням, проведеним на початку лютого, за Дуду в першому турі президентських виборів готові проголосувати 43,7% опитаних. Кандидат від правлячої у Польщі партії “Право і Справедливість” (PiS) майже на 15% випереджає кандидатку від ліберальної Громадянської коаліції (KO) Малгожату Кідаву-Блонську (29,2%).
За незалежного кандидата, колишнього журналіста Шимона Головню готові проголосувати 8,1% респондентів, за представника лівих сил, євродепутата Роберта Бєдроня – 6,9%, за лідера консервативної Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша – 4%, а за кандидата від націоналістичної “Конфедерації” Кшиштофа Босака – 3,8% опитуваних.
Водночас у другому турі виборів Дуда випереджає усіх кандидатів, здобуваючи близько 50% голосів. Як зазначають експерти IBRiS, Дуда має перевагу над опонентами у другому турі, але вона є незначною. Відтак, кінцевий результат виборів поки що складно передбачити.
Нагадаємо: перший тур президентських виборів в Польщі відбудеться 10 травня, а ймовірний другий тур – 24 травня.