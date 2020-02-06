Дуда заявив, що знову піде в президенти Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда офіційно підтвердив свій намір балотуватися у цьогорічних президентських виборах.

Про це він заявив в середу під час відвідання населеного пункту Любартув Люблінського воєводства Польщі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Звичайно, я висуватиму свою кандидатуру на цих виборах”, - заявив Дуда.

Президент РП зазначив, що він хоче, щоб Польща далі розвивалася, а чинний уряд Матеуша Моравецького продовжував ефективно здійснювати економічні перетворення у країні.

Дуда підкреслив, що вага Польщі останнім часом в ЄС зросла, свідченням чого є нещодавній візит до РП президента Франції Еммануеля Макрона, що відбувся вже після виходу Великої Британії з ЄС.

Дуда також наголосив, що Польща має амбіції увійти у майбутньому до G20.

Польський лідер закликав мешканців Любартува на найближчих виборах проголосувати за нього.

Як повідомлялося, напередодні маршалок Сейму РП Ельжбєта Вітек оголосила, що перший тур президентських виборів в Польщі відбудеться 10 травня, а ймовірний другий тур – 24 травня.

Останні соцопитування свідчать, що Дуда, якого підтримує правляча у Польщі партія “Право і Справедливість”, має найвищі шанси стати президентом країни вдруге. З 1989 року це вдалося лише Александеру Кваснєвському, який був президентом РП дві каденції – з 1995 по 2005 роки.

Cвій старт у цьогорічних виборах в Польщі оголосили також віцемаршалок Сейму Малґожата Кідава-Блонська з ліберальної Громадянської коаліції, лідер консервативної Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, представник лівих сил Роберт Бєдронь, кандидат від націоналістичної Конфедерації Кшиштоф Босак та незалежний кандидат, колишній журналіст Шимон Головня.