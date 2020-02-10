Буревій “Сабіна” у Німеччині валить дерева і зриває дахи, є жертви

У Німеччині через буревій «Сабіне» тисячі будинків залишилися без електрики, вітром позривало дахи та повалило дерева.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в ФРН.

У землі Гессен загинув водій фури, яка від сильного вітру перекинулася на автобані.

У Тюрінгії зазнав тяжких поранень чоловік, на якого впав дах власного дому.

У сусідній Саксонії дерево впало на дах дитячого садочка. Близько 60 дітей евакуювали у безпечне місце.

За даними метеорологів, сила вітру в понеділок сягає в середньому 136 км/г, а в горах Баварії – 161 км/г.

У Баварії без світла опинилися щонайменше 500 тис. домогосподарств. Відключення електроенергії сталися в Саксонії-Ангальт, Саксонії та Бранденбурзі.

На узбережжі Північного моря, на яке прийшовся перший удар стихії 9 лютого, очікуються високі - 2-2,5 м - хвилі.

По всій Німеччині рятувальні служби звільняють автодороги та залізничну колію від повалених дерев.

Ураган сильно вплинув на залізничне сполучення у Баварії та Баден-Вюртемберзі. Deutsche Bahn радить не подорожувати й у вівторок.

Хто виграв від ураганного вітру, так це виробники електроенергії. Наразі в електромережу в Німеччині надходить 43,7 гігавата енергії, згенерованої вітром. За словами прессекретаря оператора систем передач Tennet, побито попередній рекорд - 43,4 гігавата.

Згідно з підрахунками аналітичного центру Agora Energiewende, у період з середини неділі та середини понеділка понад три чверті споживаної в Німеччині електроенергії надійшло від поновлюваних джерел енергії. Окрім вітрових турбін на суходолі та в морі, сонячна енергія також сприяла високому рівню виробництва поновлюваної електроенергії в неділю, сказав речник компанії. Одна лише енергія вітру охоплювала близько 60 відсотків споживання електроенергії.

Подібні зимові урагани спостерігаються в середньому кожні 2 роки.

Фото: dpa