Ураган "Сабіна" в Чехії: не ходять поїзди, без світла - понад 280 тисяч осіб

Без електрики через ураган “Сабіна” в різних районах Чехії залишилися понад 280 тисяч осіб.

Про це повідомляє Lidovky.

"Кількість споживачів, які залишилися без електрики в Чехії, зросла вдень. О 15 годині таких було вже понад 280 тисяч, при тому, що в полудень їх було ще 65 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Радіо Прага, без світла залишилися громадяни Карловарського, Пльзеньського і Центрально-Чеського країв, а також Південної Чехії.

На десятках дільниць залізничної мережі через повалені вітром дерева зупинено рух поїздів. Закриті для відвідувань зоологічні сади, кладовища, міські парки.

У Ліберецькому краї адміністрація звернулася до батьків з проханням не відправляти в понеділок дітей до школи.

У нічний час, за даними метеорологів, пориви вітру сягали швидкості від 100 до 180 кілометрів за годину.

Як повідомлялося, у неділю, 9 лютого, ураган "Сабіна" дістався території північної Німеччини. Пориви вітру сягали 180 кілометрів за годину.

Фото: @hasici_olomouc