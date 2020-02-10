В Австрії вирує буревій “Сабіна" — відкладені авіарейси, тисячі будинків без світла

У понеділок, 10 лютого, по Австрії прокотився буревій "Сабіна", призвівши до знеструмлення тисяч домогосподарств, повалення дерев та відкладення авіарейсів у Віденському міжнародному аеропорту.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

За даними австрійської метеослужби ZAMG, буревій пройшовся головним чином північчю та північним заходом країни. Пориви вітру в землях Нижня Австрія та Верхня Австрія були понад 100 км/год, часто вітер супроводжувався дощем.

У Верхній Австрії без електроенергії залишилися 30 тис. домогосподарств, повалені дерева на дорогах та коліях призвели до затримок на автобусному та залізничному транспорті.

У Відні через буревій закриті більшість парків, не працює зоопарк та ковзанка.

З огляду на сильні пориви вітру у Віденському міжнародному аеропорту (аеропорт "Відень-Швехат") у понеділок скасовано 31 з понад 600 запланованих рейсів. Є обмеження у залізничному сполученні між Австрією, Німеччиною та Чехією.

Прогнозується, що вітер місцями до 90 км/год буде спостерігатися і у вівторок у північно-західній частині Австрії.