На Прикарпатті вітер зриває дахи, без світла 45 населених пунктів

В Івано-Франківській області, в селі Ясенів, сильний вітер пошкодив дах школи, навчання довелось призупинити.

Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«10 лютого в окремих районах області спостерігалися значні пориви західного вітру, що призвело до негативних наслідків. Так, станом на 12:00 зафіксовано пошкодження частини даху Ясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівського району. Навчальний процес в школі припинено. Потерпілих немає», - йдеться у повідомленні.

Наслідки негоди на Прикарпатті / Фото з соцмереж

Зазначається, що вітер також пошкодив покрівлю будівлі сільської ради в селі Пнів, Надвірнянського району. Робочий процес припинено.

Як повідомив директор з технічних питань «Прикарпаттяобленерго» Олег Сеник, через сильний вітер повністю без світла на Прикарпатті 45 населених пунктів, ще 35 – частково.

Він зазначив, що ліквідація поривів ліній електропередач ускладнена через погодні умов. Втім, енергетики встановили місця пошкоджень і приступають до їх відновлення.

Відомо, що сьогодні на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Вдень очікується сильний західний вітер 25-30 м/с, у високогір’ї Карпат - 35-40 м/с, 2 рівень небезпечності, помаранчевий.

Рятувальники просять відмовитись від прогулянок в горах.