На Прикарпатті вітер зриває дахи, без світла 45 населених пунктів
Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.
«10 лютого в окремих районах області спостерігалися значні пориви західного вітру, що призвело до негативних наслідків. Так, станом на 12:00 зафіксовано пошкодження частини даху Ясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівського району. Навчальний процес в школі припинено. Потерпілих немає», - йдеться у повідомленні.
Наслідки негоди на Прикарпатті / Фото з соцмереж
Зазначається, що вітер також пошкодив покрівлю будівлі сільської ради в селі Пнів, Надвірнянського району. Робочий процес припинено.
Як повідомив директор з технічних питань «Прикарпаттяобленерго» Олег Сеник, через сильний вітер повністю без світла на Прикарпатті 45 населених пунктів, ще 35 – частково.
Він зазначив, що ліквідація поривів ліній електропередач ускладнена через погодні умов. Втім, енергетики встановили місця пошкоджень і приступають до їх відновлення.
Відомо, що сьогодні на Прикарпатті оголошено штормове попередження. Вдень очікується сильний західний вітер 25-30 м/с, у високогір’ї Карпат - 35-40 м/с, 2 рівень небезпечності, помаранчевий.
Рятувальники просять відмовитись від прогулянок в горах.