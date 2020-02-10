Буревій дістався Польщі: пошкоджені будинки, скасовані авіарейси

У зв’язку із сильним вітром упродовж вечора та ночі проти понеділка польські рятувальники понад тисячу разів виїжджали на ліквідацію наслідків стихії, пошкоджено кільканадцять будинків, а понад 50 тис. користувачів відрізані від електроенергії.

Про це написав у Twitter заступник директора урядового центру безпеки Польщі Гжегож Свіщ.

“У зв’язку із сильним вітром до 6-ої години ранку (7-ої за київським часом - ред.) Державна пожежна служба зафіксувала на території країни понад 1,1 тис. викликів (щодо ліквідації наслідків стихії). Пошкоджено 15 будинків, три з яких – господарського користування. Без світла залишається 55 тис. користувачів (найбільше у Підкарпатському воєводстві – 14 тис.)”, - підкреслив Свіщ.

Практично у всіх воєводствах Польщі оголошено підвищений, другий рівень тривоги, що означає появу небезпечних метеорологічних явищ і що може нести матеріальні втрати і загрозу для здоров’я і життя людей. У свою чергу в південних частинах Нижньосілезького і Підкарпатського воєводств на півдні Польщі оголошено загрозу третього рівня. Вона передбачає, що загроза для життя може бути дуже значною, а матеріальні втрати - надзвичайно великими.

Через сильний вітер скасовано авіарейси з польських аеропортів до багатьох міст Німеччини, Нідерландів, Бельгії і Франції.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 лютого, буревій "Сабіна" досягнув території північної Німеччини. Пориви вітру сягали 110 кілометрів на годину.

У Нідерландах через шторм скасовано 240 авіарейсів.

фото: tvnwarszawa.tvn24.pl, dziennikzachodni.pl