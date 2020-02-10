Генконсула Китаю відправили у Росії на карантин - ЗМІ

Нового генконсула КНР в Єкатеринбурзі Цуй Шаочуня на два тижні помістили на карантин. У РФ так вчиняють з усіма, хто прибуває з Китаю - через ризик зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника МЗС в Єкатеринбурзі Олександра Харлова.

«Деякі заходи згорнулися. Приїхав новопризначений генконсул КНР, але він на карантині 14 днів. Він знаходиться в резиденції, поки що не почав виконувати свої обов'язки. Прибув наприкінці минулого тижня», - сказав Харлов.

Він додав, що новий представник КНР прибув в Єкатеринбург літаком з Москви, а туди - літаком з Пекіна.

Спалах пневмонії, викликаної вірусом 2019 nCoV, був зафіксований у великому китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

На даний час, крім КНР, захворювання виявлено в 24 країнах, включаючи Росію.

За останніми даними, кількість тих, хто заразився новим коронавірусом у Китаї 40536 осіб, 910 померли, одужала 3281 особа.

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