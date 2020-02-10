Туреччину засипає снігом - оголосили про загрозу сходження нових лавин

Туреччину засипає снігом, у 8 провінціях на сході та півночі країни оголосили про загрозу сходження лавин.

Відповідні попередження розповсюдили метеорологи та місцеве керівництво у провінціях Ерзурум, Ерзінджан, Карс, Агри, Ардахан та Игдир на сході, а також у провінціях Різе та Трабзон на півночі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Через значні снігопади та зміну температур до 17.00 п’ятниці, 14 лютого, зберігатиметься небезпека сходження лавин у місцях з високими схилами, гірській місцевості», - попередили метеорологи.

Місцеве керівництво закликало громадян утриматися від подорожей у гірські регіони, надавати перевагу громадському транспорту, якщо відмовитися від подорожі немає можливості.

Загалом через значні снігопади у 24 з 81 провінцій оголошено жовтий (другий з чотирьох) рівень небезпеки.

Як повідомлялося, 4 та 5 лютого в Туреччині, в провінції Ван, зійшло дві лавини. Внаслідок сходження першої лавини під снігом опинилися два транспортні засоби, рятувальники дістали 13 людей, 8 з яких вижили. Друга лавина накрила учасників рятувальної операції та стала причиною загибелі 34 людей, таким чином загальна кількість жертв досягла 41.