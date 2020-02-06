Кількість загиблих від лавин у Туреччині зросла до 39

Кількість загиблих у результаті сходження двох лавин на сході Туреччини, у провінції Ван, зросла до 39.

Про це поінформувало місцеве управління жандармерії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У результаті пошукової операції знайдене тіло ще одного загиблого у результаті сходження другої лавини. Таким чином загальна кількість жертв зросла до 39», - йдеться в повідомленні.

Операція триває, шукають ще двох людей.

За даними міністерства охорони здоров’я Туреччини, 47 з 75 постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні, всі вони у задовільному стані та мають травми середнього та легкого ступеня. Одному з пацієнтів планується зробити операцію.

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Як повідомлялося, 4 та 5 лютого в провінції Ван зійшло дві лавини. В результаті сходження першої під снігом опинилися два транспортні засоби. У результаті пошуково-рятувальної операції дістали 13 людей, 8 з яких вижили. Друга лавина накрила учасників рятувальної операції та стала причиною загибелі 34 людей.