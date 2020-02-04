Зсув ґрунту заблокував пів тисячі людей на канадському курорті

Унаслідок викликаного зливами зсуву ґрунту в канадській провінції Британська Колумбія на гірськолижному курорті було заблоковано близько пів тисячі людей.

Як повідомляє канадський суспільний мовник CBC News, інцидент трапився на курорті Саскватч, що в 130 км на схід від Ванкувера.

Зазначається, що в п’ятницю у регіоні випало більше 100 мм опадів, що спричинило пошкодження інфраструктури по всій провінції, зокрема зруйнувало близько кілометра єдиної під’їзної дороги до курорту та позбавило його електропостачання.

REMINDER - Rockwell Drive - CLOSED due to a washout between Dogwood lane and Rockwell Lane. Assessment in progress, detour not available. Next update February 3 at 9 AM. #HarrisonHotSprings

For more information: https://t.co/SkYU3ysNI8 pic.twitter.com/osFhqkbq2b — Drive BC (@DriveBC) February 3, 2020

Близько 200 людей протягом вихідних евакуювалися приватним гелікоптером, однак решта відпочивальників вирішили чекати на відновлення автомобільного руху.

Хоча централізоване електропостачання до курорту перервалося, адміністрація запустила кілька генераторів, що частково покривали потребу курорту в енергії.

Лише в понеділок робітникам вдалося відновити дорожнє покриття достатньо, аби конвой із близько 100 автомобілів з поліцейським ескортом зміг виїхати з курорту.

До моменту часткового відкриття руху дорогою, на курорті почали закінчуватися продукти харчування.

Цьогорічний січень був одним із найбільш дощових в історії південно-західної Британської Колумбії. 28 днів протягом місяця в регіоні випадали опади.

Фото: Marketa Kapur