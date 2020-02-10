У владній партії Азербайджану заявляють про перемогу на виборах

За попередніми даними, партія "Єні Азербайджан", очолювана президентом Алієвим, забезпечує собі абсолютну більшість у новообраному парламенті.

Про це повідомляє DW.

"Про свою перемогу на дострокових парламентських виборах в Азербайджані оголосила владна партія "Єні Азербайджан" під головуванням президента країни Ільхама Алієва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про це написав у Facebook заступник голови партії Алі Ахмедов з посиланням на дані екзит-полів.

Згідно з прогнозами, "Єні Азербайджан" може отримати 69 зі 125 місць у парламенті (Міллі меджлісі), забезпечивши собі абсолютну більшість.

За даними ЦВК, явка на виборах становила 47,81%.

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Водночас низка партій бойкотувала вибори, зазначає DW. Опозиція, яка оголосила їх фарсом, повідомляє про численні порушення - вкидання, "каруселі" і перешкоджання спостерігачам.

Як повідомлялося, вибори Міллі меджлісу було призначено 5 грудня 2019 року указом президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Фото: АА