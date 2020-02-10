У владній партії Азербайджану заявляють про перемогу на виборах
Про це повідомляє DW.
"Про свою перемогу на дострокових парламентських виборах в Азербайджані оголосила владна партія "Єні Азербайджан" під головуванням президента країни Ільхама Алієва", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, про це написав у Facebook заступник голови партії Алі Ахмедов з посиланням на дані екзит-полів.
Згідно з прогнозами, "Єні Азербайджан" може отримати 69 зі 125 місць у парламенті (Міллі меджлісі), забезпечивши собі абсолютну більшість.
За даними ЦВК, явка на виборах становила 47,81%.
Водночас низка партій бойкотувала вибори, зазначає DW. Опозиція, яка оголосила їх фарсом, повідомляє про численні порушення - вкидання, "каруселі" і перешкоджання спостерігачам.
Як повідомлялося, вибори Міллі меджлісу було призначено 5 грудня 2019 року указом президента Азербайджану Ільхама Алієва.
Фото: АА