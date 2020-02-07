Трамп оголосив про ліквідацію ватажка аль-Каїди на Аравійському півострові

Білий дім офіційно підтвердив успішно проведену операцію щодо усунення лідера угруповання аль-Каїда на Аравійському півострові (AQAP) Касіма аль-Рімі.

Про це йдеться в заяві від імені президента США, розміщеній на сайті Білого дому в четвер.

"За розпорядженням президента Дональда Трампа, США провели антитерористичну операцію в Ємені, результатом якої стала успішна ліквідація Касіма аль-Рімі, засновника та лідера аль-Каїди на Аравійському півострові, а також заступника лідера аль-Каїди Аймана аль-Завахірі", - зазначається в повідомленні.

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Рімі приєднався до Аль-Каїди у 1990-х роках, коли працював на Усаму бін Ладена в Афганістані. Коли Рімі очолив аль-Каїду на Аравійському півострові, це угруповання чинило жорстокі розправи над жителями Ємену, а також намагалося надихнути своїх прихильників атакувати Сполучені Штати, зауважили в Білому домі.

Як підкреслили в Вашингтоні, ліквідація Рімі послаблює AQAP та зменшує рівень загрози для національної безпеки Сполучених Штатів та союзників.

"Ми надалі захищатимемо американський народ, переслідуючи та усуваючи терористів, які прагнуть нам заподіяти шкоди", - наголосили в Білому домі.

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Нагадаємо: про ліквідацію аль-Рімі ЗМІ повідомили ще тиждень тому, посилаючись на власні джерела адміністрації США, однак тільки зараз Білий дім підтвердив її офіційно.

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