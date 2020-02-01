Штати знищили ватажка Аль-Каїди в Ємені — ЗМІ
Укрінформ
Сили США завдали удару по позиціях терористичного угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові в Ємені, ймовірно, ліквідувавши одного з його ватажків Касіма аль-Раймі.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в адміністрації США.
"Сполучені Штати завдали авіаударів, спрямованих проти Касіма аль-Раймі, лідера Аль-Каїди на Аравійському півострові", - йдеться в повідомленні.
Фото: edition.cnn.com
За даними видання The New York Times, офіційні особи США вважають, що Касім аль-Раймі був ліквідований у результаті авіаударів.
Однак американські чиновники оголосять про знищення лідера угруповання лише після отримання додаткових підтверджень його смерті.
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Уряд США в рамках програми "Нагорода за справедливість" запропонувало до 10 мільйонів доларів за інформацію про аль-Раймі.