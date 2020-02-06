Трамп назвав імпічмент і розслідування Мюллера брудними процесами проти нього

Президент США Дональд Трамп назвав процес імпічменту проти нього, а також розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США корумпованим переслідуванням, який ініціювали "брехуни".

Про це він заявив під час виступу в Білому домі на наступний день після того, як Сенат США не зміг набрати достатньої кількості голосів для його відставки, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це ніколи не припинялося. Ми переживаємо це вже понад три роки. Це було огидно, корумповано, там були (залучені – ред.) брудні копи, витоки інформації та брехуни", - наголосив Трамп.

Читайте також: Сенат США повністю виправдав Дональда Трампа в процесі імпічменту

У цьому зв'язку він згадав, що все почалося з ексдиректора ФБР Джеймса Комі, які розпочав розслідування щодо втручання Росії у внутрішню політику США.

"Це політика. До нас ставилися неймовірно несправедливо, і для розуміння, спочатку ми пройшли через Росію (так зване російське розслідування на чолі зі спецпрокурором Мюллером – ред.). Це все виявилося нісенітницею", - заявив глава Білого дому.

Що стосується нинішнього процесу імпічменту, Трамп укотре заявив, що його телефонна розмова з главої Української держави Володимиром Зеленським була "гарною" та наголосив, що був занепокоєний рівнем корупції в Україні.

Трамп назвав "жахливою особою" спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка оголосила про початок розслідування з імпічменту проти нього наприкінці вересня минулого року. Крім того, Трамп назвав "корумпованим політиком" голову Розвідувального комітету Палати представників Адама Шиффа, який очолював розслідування і був одним із менеджерів з імпічменту в Сенаті США.

Водночас Трамп подякував лідеру республіканської більшості в Сенаті Мітчу Макконнелу, який впродовж усього процесу намагався зберегти єдність серед республіканців на підтримку Трампа.

"Мітч Макконнелл, я хочу вам сказати, ви зробили фантастичну роботу", - наголосив глава Білого дому.

Трамп також не зміг оминути можливості розкритикувати Мітта Ромні, єдиного республіканця, який назвав президента винним за звинуваченням у зловживанні владою.

Як повідомляв Укрінформ, у середу відбулося остаточне голосування в судовому розгляді з імпічменту глави Білого дому в Сенаті США. Сенатори прогнозовано не змогли набрати двох третин голосів для відставки Трампа з посади президента США.

Фото: Білий дім