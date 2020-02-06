Трамп натякнув, що готовий вічно очолювати Білий дім

Президент США Дональд Трамп натякнув, що після його виправдання в процесі імпічменту у Сенаті, може вічно очолювати Білий дім.

Про це йдеться у відео, яке він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

Впродовж 30-секундного ролика з'являються таблички з датами наступних виборів президента США поруч із прізвищем самого Трампа.

Першою датою у списку є 2020, потім 2024, 2028, 3000, 5000, 90000... і вже на останній табличці написано "Трамп назавжди".

Ймовірно, таким чином діючий глава Білого дому натякнув, що тепер після його виправдання в процесі імпічменту у Сенаті готовий вічно очолювати США.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

5 лютого Верхня палата американського Конгресу більшістю голосів визнала Трампа невинуватим за двома статтями обвинувачень, офіційно висунутими в грудні за результатами розслідування Палати представників.