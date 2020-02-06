Пелосі пояснила, чому порвала промову Трампа після його виступу в Конгресі

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі порвала текст звернення до нації президента Дональда Трампа, тому що він у заяві "знищив правду".

Про це вона сказала під час закритого засідання демократів, передає CNN.

Під час зустрічі з однопартійцями спікерка виступила з промовою, в якій заявила про те, що промова Трампа була "ганьбою", бо містила багато брехні.

"Він знищив правду, тому я порвала його промову", – заявила Пелосі.

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Як раніше повідомляло агентство, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі демонстративно розірвала папір із промовою президента Дональда Трампа після його виступу в Конгресі зі щорічним зверненням "Про становище країни".

Як тільки президент США закінчив свій виступ, Ненсі Пелосі, яка перебувала за спиною у Трампа, у всіх на очах порвала текст промови, який президент віддав їй на самому початку, не потиснувши простягнутої руки.

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За словами демократки, цей вчинок ще був "ввічливим, враховуючи наявні альтернативи".

Фото: ZACH GIBSON / MCT