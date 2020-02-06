Пелосі пояснила, чому порвала промову Трампа після його виступу в Конгресі
Про це вона сказала під час закритого засідання демократів, передає CNN.
Під час зустрічі з однопартійцями спікерка виступила з промовою, в якій заявила про те, що промова Трампа була "ганьбою", бо містила багато брехні.
"Він знищив правду, тому я порвала його промову", – заявила Пелосі.
Як раніше повідомляло агентство, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі демонстративно розірвала папір із промовою президента Дональда Трампа після його виступу в Конгресі зі щорічним зверненням "Про становище країни".
Як тільки президент США закінчив свій виступ, Ненсі Пелосі, яка перебувала за спиною у Трампа, у всіх на очах порвала текст промови, який президент віддав їй на самому початку, не потиснувши простягнутої руки.
За словами демократки, цей вчинок ще був "ввічливим, враховуючи наявні альтернативи".
Фото: ZACH GIBSON / MCT