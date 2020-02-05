Пелосі порвала промову Трампа після його виступу в Конгресі

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі демонстративно розірвала папір із промовою президента Дональда Трампа після його виступу в Конгресі зі щорічним зверненням "Про становище країни".

Про це повідомляє АР .

«Ледь президент Дональд Трамп закінчив свій виступ «Про становище країни», спікер палати Пелосі розірвала навпіл папір, на якому було надруковано промову», - йдеться у повідомленні.

Як тільки президент США закінчив свій виступ, Ненсі Пелосі, яка перебувала за спиною у Трампа, у всіх на очах порвала текст промови, який президент віддав їй на самому початку, не потиснувши простягнутої руки.

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За словами демократки, цей вчинок ще був «ввічливим, враховуючи наявні альтернативи».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 лютого, виступив у Конгресі США з зверненням про стан справ у країні.

Фото: ANSA/EPA