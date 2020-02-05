Пелосі порвала промову Трампа після його виступу в Конгресі
Укрінформ
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі демонстративно розірвала папір із промовою президента Дональда Трампа після його виступу в Конгресі зі щорічним зверненням "Про становище країни".
Про це повідомляє АР.
«Ледь президент Дональд Трамп закінчив свій виступ «Про становище країни», спікер палати Пелосі розірвала навпіл папір, на якому було надруковано промову», - йдеться у повідомленні.
Як тільки президент США закінчив свій виступ, Ненсі Пелосі, яка перебувала за спиною у Трампа, у всіх на очах порвала текст промови, який президент віддав їй на самому початку, не потиснувши простягнутої руки.
За словами демократки, цей вчинок ще був «ввічливим, враховуючи наявні альтернативи».
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 лютого, виступив у Конгресі США з зверненням про стан справ у країні.
Фото: ANSA/EPA