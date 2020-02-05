Рейтинг Трампа досяг піку за весь час його президентства
Про це свідчить опитування проведене аналітичною компанією Gallup.
За даними опитування, Трампа підтримують 49% американських виборців, а довіра до чинного лідера США серед республіканців становить 94%.
42% виборців, які називають себе незалежними, підтримують роботу президента. Їх кількість зросла на 3% у порівнянні з попереднім опитуванням. Серед американських демократів 7% виборців схвалюють дії глави держави. Це нижче на 3 відсотки у порівнянні з попереднім дослідженням.
Опитування проводилося під час процесу імпічменту, з 16 по 29 січня. Дослідники опитали 1033 людини. Статистична похибка становить 4%.
При цьому американська громадськість розділилася навпіл, — половина зареєстрованих виборців США вважають, що Трамп заслуговує бути обраним в Білий дім на другий термін в листопаді цього року.
Дослідники Gullop відзначають, що це найсильніша поляризація суспільства у Штатах в історії їх досліджень.