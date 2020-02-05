Рейтинг Трампа досяг піку за весь час його президентства

Рейтинг Трампа досяг піку за весь час його президентства

Опитування
Укрінформ
Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа наразі найвищий за весь час його президентства.

Про це свідчить опитування проведене аналітичною компанією Gallup.

За даними опитування, Трампа підтримують 49% американських виборців, а довіра до чинного лідера США серед республіканців становить 94%. 

42% виборців, які називають себе незалежними, підтримують роботу президента. Їх кількість зросла на 3% у порівнянні з попереднім опитуванням. Серед американських демократів 7% виборців схвалюють дії глави держави. Це нижче на 3 відсотки у порівнянні з попереднім дослідженням.

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Опитування проводилося під час процесу імпічменту, з 16 по 29 січня. Дослідники опитали 1033 людини. Статистична похибка становить 4%.

При цьому американська громадськість розділилася навпіл, — половина зареєстрованих виборців США вважають, що Трамп заслуговує бути обраним в Білий дім на другий термін в листопаді цього року.

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Дослідники Gullop відзначають, що це найсильніша поляризація суспільства у Штатах в історії їх досліджень.

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