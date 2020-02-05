Сенат США повністю виправдав Дональда Трампа в процесі імпічменту
Остаточне голосування по двох статтях відбулося в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Так, за першою статтею обвинувачень президента – у зловживанні владою – голосування відбулося з розрахунком 48 проти 52 сенаторів. Позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.
За другою статтею обвинувачень глави Білого дому в процесі імпічменту, яка стосувалася перешкоджання роботі Конгресу США, голоси розподілилися суто за партійною лінією – 47 проти 53.
За процедурою, для того, щоби відправити президента США у відставку, необхідна підтримка щонайменше двох третин складу Сенату, мінімум 67 сенаторів зі 100 мандатної палати.
Таким чином, процес імпічменту президента Трампа в Конгресі США офіційно можна вважати завершеним.
Як повідомлялося, президента США звинувачували за двома статтями про імпічмент, а саме у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.
Фото: Білий дім