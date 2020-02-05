Сенат не визнав Трампа винним по першій статті обвинувачення з імпічменту

Голосування в повному складі Сенату США по першій статті обвинувачення президента Трампа щодо його імпічменту не визнало главу Білого дому винним у зловживанні владою.

Процедура голосування відбулася в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Проти президента Трампа виступили 48 сенаторів, підтримали главу Білого дому 52 законодавці США. Для того, щоби відправити президента у відставку, потрібно було щонайменше 67 голосів зі 100-манадтної верхньої палати Конгресу США.

Таким чином, вважається, що сенатори, які виступили в процесі судового розгляду з імпічменту президента Трампа, виправдали його по першому пункту звинувачень.

Причому, нинішня процедура відрізнялася від звичайного процесу голосування сенаторів. Зокрема, законодавці мали заявити замість "так" чи "ні" – "винен" або "не винен".

Далі має відбутися процедура голосування за другою статтею звинувачень проти президента Трампа – у перешкоджанні ним роботі Конгресу США.