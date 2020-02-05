Сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що підтримає імпічмент Трампа

За кілька годин до фінального голосування в Сенаті США щодо імпічменту президента принаймні один сенатор-республіканець, Мітт Ромні, заявив, що підтримає рішення усунути з посади Дональда Трампа.

Про це він заявив у середу в приміщенні Конгресу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Серйозне питання, на яке Конституція вимагає відповіді від сенаторів, полягає в тому, чи вчинив президент настільки великий і кричущий вчинок, що сягає рівня серйозної злочинності та проступку. Так, він вчинив", - заявив однопартієць Трампа.

Він підкреслив, що голосуватиме принаймні за те, щоби визнати винним президента США у зловживанні владою, підкресливши, що той не виправдав довіри американців.

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"Президент винен у жахливому зловживанні громадською довірою, і те, що він робив, не було ідеальним. Навпроти, це було грубим наступом на виборчі права, на нашу національну безпеку та наші основні цінності", - заявив Ромні.

Таким чином, Мітт Ромні став першим сенатором, який позначив лінію розколу серед республіканців.

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Як повідомляв Укрінформ, остаточне голосування по двох статтях імпічменту президента в Сенаті США заплановане на 16-ту годину середи за часом у Вашингтоні.