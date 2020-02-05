Сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що підтримає імпічмент Трампа
Про це він заявив у середу в приміщенні Конгресу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Серйозне питання, на яке Конституція вимагає відповіді від сенаторів, полягає в тому, чи вчинив президент настільки великий і кричущий вчинок, що сягає рівня серйозної злочинності та проступку. Так, він вчинив", - заявив однопартієць Трампа.
Він підкреслив, що голосуватиме принаймні за те, щоби визнати винним президента США у зловживанні владою, підкресливши, що той не виправдав довіри американців.
"Президент винен у жахливому зловживанні громадською довірою, і те, що він робив, не було ідеальним. Навпроти, це було грубим наступом на виборчі права, на нашу національну безпеку та наші основні цінності", - заявив Ромні.
Таким чином, Мітт Ромні став першим сенатором, який позначив лінію розколу серед республіканців.
Як повідомляв Укрінформ, остаточне голосування по двох статтях імпічменту президента в Сенаті США заплановане на 16-ту годину середи за часом у Вашингтоні.