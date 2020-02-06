Пелосі нагадала Трампу, справа про імпічмент залишиться в історії назавжди

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відповіла на переможні заяви Трампа, який назвав "невдалою змовою" імпічмент проти нього, наголосивши, що звинувачення, винесені нижньою палатою по цій справі назавжди залишаться в історії США.

Про це конгресвумен від Демократичної партії заявила в четвер, під час молитовного сніданку у Вашингтоні, повідомляє CNN.

"Вам був оголошений імпічмент, і це назавжди, ви ніколи не позбудетесь цього шраму", - заявила представник спікер нижньої палати.

Вона підкреслила, що історія зберігатиме записи про те, що імпічмент президентові Трампу був оголошений за підрив національної безпеки США, загрозу цілісності виборів і порушення Конституції Сполучених Штатів.

За словами Пелосі, Палата представників США "мала достатньо потужну справу для того, щоби оголосити імпічмент" та усунути президента з посади.

Водночас, впливова конгресвумен від Демократичної партії віддала належне Мітту Ромні, єдиному сенатору від республіканців, який під час голосування назвав президента Трампа винним по одному зі звинувачень з імпічменту.

Вона також розкритикувала главу Білого дому через його нападки на Мітта Ромні.

Як повідомлялося, у середу республіканська більшість у Сенаті США виправдала президента Трампа у справі імпічменту, ініційованій проти нього демократами в Палаті представників США.