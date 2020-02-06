Біля японського острова Хонсю стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,3 стався біля японського острова Хонсю.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

“Землетрус магнітудою 5,3 стався біля східного узбережжя острову Хонсю в Японії 6 лютого”, - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зафіксований на глибині 10 км.

Зазначається, що землетрус був зареєстрований о 14 годині за Києвом.

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Інформації про постраждалих та завдану шкоду наразі немає.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 5,1 стався за 27 км від грецького міста Неочоріон.