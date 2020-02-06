Біля японського острова Хонсю стався потужний землетрус
Укрінформ
Землетрус магнітудою 5,3 стався біля японського острова Хонсю.
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
“Землетрус магнітудою 5,3 стався біля східного узбережжя острову Хонсю в Японії 6 лютого”, - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зафіксований на глибині 10 км.
Зазначається, що землетрус був зареєстрований о 14 годині за Києвом.
Інформації про постраждалих та завдану шкоду наразі немає.
Як повідомлялося, землетрус магнітудою 5,1 стався за 27 км від грецького міста Неочоріон.