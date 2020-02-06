У Греції стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,1 стався за 27 км від грецького міста Неочоріон.

Про це повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

"Землетрус магнітудою 5,1 стався у Греції 6 лютого", - йдеться у повідомленні.

За даними EMSC, епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 9 км за 27 км від міста Неочоріон, що на південному-заході Греції.

Нині немає інформації про постраждалих та завдану шкоду.

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Як повідомлялося, 30 січня поблизу грецького острова Карпатос стався землетрус магнітудою 5,6. Того ж дня стався ще один потужний землетрус магнітудою 5,8 поблизу грецьких островів Карпатос і Родос в Егейському морі.