Біля грецького острова вдруге за день - потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,8 стався поблизу грецьких островів Карпатос і Родос в Егейському морі.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на попередні дані Афінського інституту з геодинаміки.

“Землетрус магнітудою 5,8 стався на півдні від грецьких островів Родос і Карпатос в Егейському морі у четвер після обіду ”, - йдеться у повідомленні.

Стихійне лихо сталося близько 13 годині за місцевим часом.

Як повідомляє Ekathimerini, епіцентр землетрусу був зафіксований за 74 від Карпатос на глибині близько 10 кілометрів.

Читайте також: В Ірані стався потужний землетрус

Нині немає інформації про завдану шкоду іі потерпілих.

Як повідомлялося, сьогодні вночі поблизу грецького острова Карпатос стався землетрус магнітудою 5,6.