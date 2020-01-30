Біля грецького острова вдруге за день - потужний землетрус
Укрінформ
Землетрус магнітудою 5,8 стався поблизу грецьких островів Карпатос і Родос в Егейському морі.
Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на попередні дані Афінського інституту з геодинаміки.
“Землетрус магнітудою 5,8 стався на півдні від грецьких островів Родос і Карпатос в Егейському морі у четвер після обіду ”, - йдеться у повідомленні.
Стихійне лихо сталося близько 13 годині за місцевим часом.
Як повідомляє Ekathimerini, епіцентр землетрусу був зафіксований за 74 від Карпатос на глибині близько 10 кілометрів.
Нині немає інформації про завдану шкоду іі потерпілих.
Як повідомлялося, сьогодні вночі поблизу грецького острова Карпатос стався землетрус магнітудою 5,6.