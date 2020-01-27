В Ірані стався потужний землетрус

На півдні Ірану стався потужний землетрус магнітудою 5,2.

Про це повідомляє IRNA.

«Землетрус силою 5,2 за шкалою Ріхтера сколихнув Хан Зеніан в південній іранській провінції Фарс у понеділок», - йдеться у публікації.

За даними сейсмологічного центру Інституту геофізики Тегеранського університету, поштовхи зафіксували о 16:58 годин за місцевим часом (13:28 за Гринвічем).

Епіцентр землетрусу знаходився в 41 км на захід від міста Шираз.

Інформації про постраждалих чи руйнування будівель немає.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 січня на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 6,8. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в містечку Сіврідже у провінції Елязиг. Жертвами наслідками землетрусу стала 41 людина.