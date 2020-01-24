У Таджикистані стався потужний землетрус магнітудою 5,7.

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

“Землетрус магнітудою 5,7 стався у Таджикистані 24 січня”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Центрі, землетрус зафіксовано вранці о 9 годині за Києвом з епіцентром на глибині в 10 км за 263 км на схід від столиці Душанбе.

Нині немає інформації про постраждалих або завдану шкоду.

Як повідомлялося, днями у столиці Туреччини Анкарі стався землетрус магнітудою 4,5.

Фото: uk.wikipedia.org