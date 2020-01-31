Поштовхи землетрусу з Румунії дійшли до Одещини

Землетрус, що стався 31 січня вночі у горах Румунії, поширився й на територію Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 бала на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків”, - йдеться у повідомленні.

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Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, землетрус силою 5,2 бала за шкалою Ріхтера було зареєстровано 31 січня у східній Румунії, в регіоні Вранча, о 3:26 за місцевим часом з епіцентром на глибині 140 кілометрів.