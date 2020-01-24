На Закарпатті стався землетрус

Головний центр спеціального контролю зафіксував на Закарпатті землетрус.

Про це повідомляється на сайті ГЦСК.

Землетрус мав магнітуду 3. Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи 23 січня о 23:03.

Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Виноградів.

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Повідомлень від рятувальників щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок землетрусу не було.

Як відомо, землетрус магнітудою 3 відчувається небагатьма, більш сильно він проявляється у приміщеннях на верхніх поверхах.