На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті стався землетрус

Укрінформ
Головний центр спеціального контролю зафіксував на Закарпатті землетрус.

Про це повідомляється на сайті ГЦСК.

Землетрус мав магнітуду 3. Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи 23 січня о 23:03.

Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Виноградів.

Читайте також: У Таджикистані стався потужний землетрус

Повідомлень від рятувальників щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок землетрусу не було.

Як відомо, землетрус магнітудою 3 відчувається небагатьма, більш сильно він проявляється у приміщеннях на верхніх поверхах.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-