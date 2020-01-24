На Закарпатті стався землетрус
Укрінформ
Головний центр спеціального контролю зафіксував на Закарпатті землетрус.
Про це повідомляється на сайті ГЦСК.
Землетрус мав магнітуду 3. Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи 23 січня о 23:03.
Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Виноградів.
Повідомлень від рятувальників щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок землетрусу не було.
Як відомо, землетрус магнітудою 3 відчувається небагатьма, більш сильно він проявляється у приміщеннях на верхніх поверхах.