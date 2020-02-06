У Китаї коронавірусом заразилися 19 іноземців

У КНР кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у іноземних громадян становить 19 осіб.

Про це заявила речниця МЗС КНР Хуа Чуньін на онлайн-брифінгу, інформує Xinhua.

«Загалом у 19 іноземних громадян було підтверджено новий коронавірус (2019-нCoV), двоє з них вилікувалися та виписалися з лікарні, ще 17 пацієнтів проходять лікування ізольовано», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, МЗС Китаю та відповідні органи місцевого самоврядування провели інструктажі для іноземних посольств та консульств у країні, щоб своєчасно реагувати на різні занепокоєння.

«Китай надає великого значення вирішенню проблем та вимог іноземних громадян у Китаї, особливо тих, що в Ухані, провінція Хубей", - заявила речниця відомства.

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За словами Хуа Чуньін, у провінції Хубей посилено профілактику епідемій та лікування іноземців та надано рекомендації іноземним пацієнтам відповідно до багаторівневої системи діагностики та лікування, заявив Хуа.

"Китай продовжить піклуватися про іноземних громадян у нашій країні як про власних та гарантувати їм умови праці та життя", - сказала речниця МЗС КНР.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на МОЗ, число смертей від нового вірусу досягло показника 565, а кількість підтверджених випадків зараження становить 28 274. Вірус зафіксували вже у 24 країнах.