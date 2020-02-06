У Раді Європи остаточно схвалили санкційну процедуру, вигідну для РФ
Укрінформ
Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) ухвалив додаткову процедуру покарання країн-членів за серйозні порушення зобов'язання у контексті статуту організації.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
"Нова додаткова процедура між Комітетом міністрів та Парламентською асамблеєю у відповідь на порушення країн-членів своїх статутних зобов'язань була ухвалена", - заявили у КМРЄ.
Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи на зимовій сесії минулого тижня, незважаючи на заперечення української постійної делегації, а також друзів України, ухвалила зазначене рішення.
За новою процедурою, новий санкційний механізм майже унеможливлює накладання санкцій на країни-члени Ради Європи у випадку порушень статуту організації, а також регламенту Парламентської асамблеї, включаючи норми міжнародного права.