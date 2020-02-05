Disney підрахував збитки через коронавірус

The Walt Disney Company оцінює свої збитки від наслідків коронавірусу в Китаї у $175 мільйонів.

Про це повідомляє CNBC.

Як наголосила фінансовий директор компанії Крістін Маккарті, збитки будуть спричинені закриттям парків розваг Disneyland у Шанхаї та Гонконзі.

«Закриття парків відбулося в той час, коли ми зазвичай спостерігаємо високу відвідуваність Disneyland через китайський Новий рік» — підкреслила Маккарті.

Як повідомляв Укрінформ, станом на середу у Китаї жертвами нового коронавірусу стали 490 осіб, 24 324 особи заразилися.

За інформацією CNN, зафіксовані щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання коронавірусом більше як у 25 країнах і на територіях, що перебувають за межами материкового Китаю.