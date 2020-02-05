Трамп заявив про приєднання США до глобальної ініціативи "один трильйон дерев"

Глава Білого дому офіційно оголосив у Конгресі США, що Америка приєднується до ініціативи "один трильйон дерев" з метою захисту глобального клімату від змін.

Про це він заявив під час звернення до Палати представників і Сенату США про стан справ у країні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Для того, щоби захистити навколишнє середовище, Сполучені Штати приєднуються до ініціативи "один трильйон дерев", - заявив глава Білого дому.

Він назвав цю ініціативу "амбітною", що має об'єднати зусилля і урядових структур, і приватного сектору як у Сполучених Штатах, так і в усьому світі.

Нагадаємо: заклик посадити один трильйон дерев за 10 років був озвучений на останньому Всесвітньому економічному форумі в Давосі через занепокоєння у зв'язку зі змінами глобального клімату.

Фото: Білий дім