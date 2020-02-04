Пентагон підтвердив оснащення підводних човнів ядерними боєголовками

Міністерство оборони США офіційно заявило, що ядерні боєголовки малої потужності W76-2 надійшли на озброєння окремих підводних човнів, оснащених балістичними ракетами.

Про це повідомив у вівторок заступник міністра оборони США Джо Руд, якого цитує сайт Міноборони США.

"Військово-морські сили США розмістили (ядерні – ред.) боєголовки малої потужності W76-2 на підводних човнах з балістичними ракетами", - зазначив високопоставлений представник американського Міністерства оборони.

Він нагадав, що це було передбачено ще в Огляді конфігурації ядерних сил США в 2018 році. Тоді Пентагон визначив потребу "замінити боєголовки на невеликій кількості ракет, встановлених на підводних човнах". При цьому зазначалося, що цей крок спрямований на активність потенційних противників, таких як Росія, які вважають, що нарощування кількості ядерних зарядів малої потужності забезпечить перевагу над США та їхніми союзниками.

"Ця додаткова спроможність посилює здатність стримування, а також надає Сполученим Штатам швидку, більш боєздатну стратегічну зброю малої потужності; підтримує нашу прихильність до розширеного стримування й демонструє потенційним противникам, що не може бути переваги від нарощування малопотужної ядерної зброї, оскільки США здатні надійно й рішуче реагувати на будь-який сценарій загрози", - заявив представник Міністерства оборони США.

Фото з сайту media.wnyc.org