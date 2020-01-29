Влада США приховала зіткнення субмарини з уламками "Титаніка" — ЗМІ

Влада США приховала інформацію про зіткнення підводного апарата з рештками лайнера "Титанік".

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.

"Минулого року у рештки лайнера "Титанік" врізався підводний човен, але інформація про інцидент зберігалася у таємниці урядом США", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документами, отриманими Telegraph, підводний човен вартістю 35 мільйонів доларів, найнятий британською компанією, вдарив лайнер у липні, оскільки "інтенсивні та дуже непередбачувані течії" призвели до втрати контролю над апаратом.

Це перше відоме зіткнення з "Титаніком", відколи рештки судна виявили на дні океану у 1985 році.

Як відомо, "Титанік" затонув у 1912 році у Північній Атлантиці внаслідок зіткнення з айсбергом під час свого першого рейсу з порту Саутгемптона до узбережжя Америки.