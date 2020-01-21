Уламки "Титаніка" отримають міжнародний захист

Уламки легендарного затонулого корабля "Титанік" отримають міжнародний захист згідно з угодою між урядами США та Великої Британії.

Про це повідомляє BBC.

"Уламки "Титаніка" будуть захищені згідно з положеннями угоди між урядами США та Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Згідно з угодою урядам двох держав надано право видавати або відмовляти у видачі документів, що дозволяють відвідувати місце катастрофи або вивозити артефакти.

Угода має на меті забезпечити збереження та повагу до місця останнього спочинку понад 1500 пасажирів та членів екіпажу легендарного судна.

"Титанік" затонув у 1912 році під час виконання першого рейсу з порту Саутгемптона до Америки внаслідок зіткнення з айсбергом у Північній Атлантиці.

Підписана Британією ще 2003 року угода набуває чинності тепер після ратифікації державним секретарем США Майком Помпео наприкінці 2019 року.

Уламки затонулого судна раніше не були захищені законодавством, оскільки вони знаходяться у міжнародних водах.