Євросоюз засудив рішення США поновити використання протипіхотних мін

Європейський Союз засудив рішення уряду США поновити використання протипіхотних мін, що підриває міжнародні зусилля із повної заборони цього виду зброї, від якого найбільше страждає цивільне населення.

Про це йдеться у заяві речника ЄС Пітера Стано, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Рішення уряду США поновити дозвіл на використання протипіхотних мін військовими силами США за межами Корейського півострова підриває глобальні (правові) норми із заборони протипіхотних мін, ті норми, які дозволили врятувати десятки тисяч людей за минулі двадцять років», - йдеться у заяві речника ЄС.

Стано нагадав, що більшість жертв протипіхотних мін припадає на дітей. Переконання у тому, що міжнародне гуманітарне законодавство є несумісним із застосуванням такої зброї, мало наслідком укладення міжнародної Конвенції із заборони протипіхотних мін, членами якої є всі країни-члени Європейського Союзу.

«Використання протипіхотних мін будь-де, будь-коли і будь-ким залишається повністю неприйнятним для Європейського Союзу», - наголосив речник.

Він зауважив, що ЄС і США є головними донорами із протимінної допомоги по всьому світу, в рамках якої підтримують процеси розмінування, підвищують обізнаність цивільного населення із небезпекою протипіхотних мін, надають допомогу людям, які постраждали від мін та вживають заходів щодо знищення складів такої зброї. Поновлення дозволу на використання протипіхотних мін для військових США не лише прямо суперечить таким зусиллям, але також має негативний вплив на міжнародний правопорядок.

«ЄС розраховує, що США залишатимуться партнером та ключовим постачальником допомоги у протимінних заходах», - додав Стано.

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Як повідомлялося, Оттавська конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення була підписана у грудні 1997 року та набула чинності у 1999 році.

Україна ратифікувала Конвенцію у травні 2005 року, і на той час володіла п’ятим за чисельністю арсеналом протипіхотних мін у світі, який включав понад 6 мільйонів мін типу ПФМ радянського виробництва. Останню міну такого типу Україна знищила у 2003 році.

Конвенцію із заборони протипіхотних мін не підписали три постійних члени Ради Безпеки ООН - Китай, Росія і США, а також Індія, Ізраїль, Північна та Південна Корея.