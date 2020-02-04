Канадський літак з пошкодженим двигуном аварійно приземлився у Мадриді

В аеропорту столиці Іспанії здійснив екстрену посадку літак, у якого при зльоті частина шасі потрапила у двигун. Ніхто зі 128 пасажирів не постраждав.

Про це повідомляє DW.

"Літак Boeing 767 канадської авіакомпанії Air Canada зі 128 пасажирами на борту в понеділок, 3 лютого, змушений був здійснити аварійну посадку в аеропорту Мадрида "Барахас", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, причиною вимушеної посадки стало значне пошкодження шасі, якого літак зазнав при зльоті з цього аеропорту кількома годинами раніше. За даними компанії ENAIRE, що відповідає за контроль аероруху в Іспанії, частини ушкодженої шини шасі потрапили в один з двигунів.

Невдовзі після зльоту літака рейсу Мадрид - Торонто пілот повідомив про проблему та заявив про повернення в аеропорт. Лайнер понад чотири години кружляв над іспанською столицею, аби спалити пальне перед аварійною посадкою. Тим часом в аеропорту вжили всіх необхідних заходів безпеки.

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У результаті посадка пройшла без особливих проблем.

В авіакомпанії зазначили, що повітряне судно могло здійснювати політ і з одним двигуном, а пілоти проходять вишкіл щодо реагування на такі ситуації.