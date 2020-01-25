В аеропорту Терегана екстрено сів літак Iran Air

Літак компанії Iran Air, що готувався до перельоту зі столиці Ірану до турецького Стамбула, пішов на аварійну посадку через кілька хвилин після злету.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство ISNA.

Зазначається, що літак успішно приземлився в тегеранському аеропорту Мехрабад. Причиною аварійної посадки назвали технічну несправність.

Як передає агенція Tansim, ніхто з пасажирів або членів екіпажу не постраждав. Їх кількість не уточнюється.

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Як повідомлялося, літак Міжнародних авіаліній України зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Фото: Tehran Times