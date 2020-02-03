Китайський фондовий ринок упав на 8% через коронавірус

Вартість акцій на китайському фондовому ринку після відкриття одразу впала на 8% через коронавірус, який призвів до сотень смертей.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Китайський фондовий ринок відкрився з результатом, якого найбільше побоювалася інвестори. Вартість акцій впала на близько 8%, від залізної руди до нафти. Юань також втратив позиції до долара", - йдеться у повідомленні.

До відкриття торгів китайські чиновники "влили" на ринок додатку ліквідність та закликали зберігати спокій, аби уникнути паніки на ринку. Проте, їхні спроби стабілізувати ринок не стали успішними.

Індекс CSI 300, який показує результати діяльності трьохсот найбільших компаній на біржах Шанхая і Шеньчженя, впав на 7,9 %. Таким чином індекси показали найбільш різке зниження з 2015 року.

Вартість контрактів на поставки сировини впали на близько 8 відсотків.

Загалом прибутковість китайських державних облігацій з терміном на 10 років впала до мінімуму з 2014 року.

Більше того, китайський юань втратив близько 1% до долара, і перевалив за позначку 7 по відношенню до американської валюти.

Зазначається, що головною причиною падіння на китайській біржі пов'язують зі спалахом смертельного коронавірусу.

Як повідомлялося, кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом (вірусом 2019 nCoV), в Китаї зросла до 17 205 осіб, а кількість загиблих наразі досягла 361.

Фото: Qilai Shen / Bloomberg