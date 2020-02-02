У Китаї тіла померлих від коронавірусу спалюватимуть у спецкрематоріях

Китайська влада наказала знищити за допомогою кремації тіла померлих від коронавірусу пацієнтів у спеціально відведених для цього крематоріях.

Відповідну директиву випустили спільно канцелярії Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, Міністерства цивільної адміністрації і Міністерства громадської безпеки, повідомляє Сіньхуа.

"Ритуальні бюро повинні відправляти спеціальний персонал і транспортні засоби для перевезення тіл відповідно до встановленого маршруту, а тіла повинні бути спалені за допомогою кремації в спеціально відведених крематоріях", - йдеться в директиві.

Водночас, згідно з директивою, кремація тіл пацієнтів, що померли від коронавірусу нового типу, повинна проводитися неподалік від місця їх смерті, а похоронні ритуали, як-от прощальна церемонія, заборонені.

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Наголошується, що останки інфікованих пацієнтів не повинні перевозитися між різними адміністративними одиницями провінційного рівня і не повинні зберігатися шляхом поховання або іншими способами.