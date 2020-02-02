У Лівані сотні людей протестували проти мирного плану Трампа

Сотні ліванців і палестинців влаштували акцію протесту біля Посольства США у Лівані через план президента Дональда Трампа з урегулювання на Близькому Сході.

Про це повідомляє AP.

"Понад 200 ліванців та палестинців провели акцію протесту біля Посольства США у Лівані, виступаючи проти плану Білого дому щодо врегулюння ізраїльсько-палестинського конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Коли протестувальники наблизились до металевих загороджень, встановлених біля будівлі посольства у Бейруті, поліція застосувала перцевий спрей.

У Лівані мешкають десятки тисяч палестинських біженців та їхніх нащадків.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, що передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій та побудову тунелю між Західним берегом та Сектором Гази. Мирний план позитивно оцінив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, однак палестинська сторона негативно висловлювалась щодо подібних ініціатив США та Ізраїлю.

Читайте також: У Лівані сформують новий уряд через тривалі масові заворушення

План передбачає визнання Ізраїлем Палестини як держави, однак палестинці повинні при цьому досягти низки критеріїв. Зокрема, йдеться про викорінення тероризму й так званої відплати за вбивство, встановлення свободи слова, проведення політичних реформ та боротьбу з бідністю.

Фото: DPA