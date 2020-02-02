У Лівані сотні людей протестували проти мирного плану Трампа
Про це повідомляє AP.
"Понад 200 ліванців та палестинців провели акцію протесту біля Посольства США у Лівані, виступаючи проти плану Білого дому щодо врегулюння ізраїльсько-палестинського конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Коли протестувальники наблизились до металевих загороджень, встановлених біля будівлі посольства у Бейруті, поліція застосувала перцевий спрей.
Protesters rail against '#dealofthecentury' outside US embassy #Lebanon #Aaoukar pic.twitter.com/PypNO2tOdq— Ruptly (@Ruptly) February 2, 2020
У Лівані мешкають десятки тисяч палестинських біженців та їхніх нащадків.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оприлюднив план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, що передбачає встановлення миру, розширення палестинських територій та побудову тунелю між Західним берегом та Сектором Гази. Мирний план позитивно оцінив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, однак палестинська сторона негативно висловлювалась щодо подібних ініціатив США та Ізраїлю.
План передбачає визнання Ізраїлем Палестини як держави, однак палестинці повинні при цьому досягти низки критеріїв. Зокрема, йдеться про викорінення тероризму й так званої відплати за вбивство, встановлення свободи слова, проведення політичних реформ та боротьбу з бідністю.
Фото: DPA