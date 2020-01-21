У Лівані сформують новий уряд через тривалі масові заворушення

"Тимчасовий голова уряду Лівану Хасан Діаба та спікер парламенту Набіх Беррі у вівторок ввечері вирушили до президентського палацу, де, як вважається, буде оголошено про формування нового уряду країни", - йдеться у повідомленні.

Угода між "Хезболлою" та її союзниками проклала шлях чинному уряду Діаба закінчити політичну кризу на тлі місяців масових загальнодержавних протестів.

Міністр фінансів Хассан Халил заявив у вівторок ввечері, що новий уряд сформують "за дкілька годин".

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Джерела повідомляють, що Діаб повинен оголосити новий кабінет з 20 членів та що Газі Вазні, економіст, який раніше працював фінансовим радником у фінансовому та бюджетному комітетах парламенту, буде призначений міністром фінансів.

Як повідомлялося, безпрецедентні протести у Лівані тривають з 17 жовтня. Ліванці з усіх політичних та релігійних кіл вийшли вимагати масового повалення політичного класу, який вони вважають невмілим та корумпованим.