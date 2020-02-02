У столиці Австралії скасували надзвичайний стан, запроваджений через пожежі

У столиці Австралії Канберрі скасували надзвичайний стан, запроваджений 31 січня на тлі поширення лісових пожеж.

Про це повідомляє AFP.

"Пожежна служба столиці Австралії заявила, що стихія вже не перебуває на рівні надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Міська влада оголосила надзвичайний стан в очікуванні хвилі аномальної спеки. У суботу температура у Канберрі становила 41 градус за Цельсієм, повідомило місцеве метеорологічне бюро.

Як повідомлялося, влада Австралійської столичної території (ACT) у зв'язку з потужними лісовими пожежами, що вирують на південь від Канберри, оголосила 31 січня перший протягом майже двох десятиліть надзвичайний стан.

З вересня в результаті лісових пожеж в Австралії загинули щонайменше 33 людини, зруйновані тисячі будинків, понад 11 мільйонів гектарів землі було випалено.